Professor Neyts over Ingeborg, die verpleegster vroeg vaccin in vuilbak te spuiten: “Gezond zijn is geen garantie om gezond te blijven na infectie”

ShowbizzIngeborg Sergeant (54) deed enkele opvallende uitspraken op radiozender MNM. Ze probeerde onder haar coronavaccin uit te komen door de verpleegster in het vaccinatiecentrum te vragen om haar medicijn in de vuilbak te spuiten, maar haar wél een coronapaspoort te geven. “Ik wilde me niet meer constant laten testen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Mijn man zegt me: ‘Nee, nee, gaan we niets over zeggen’”, lacht Ingeborg wanneer haar gevraagd wordt naar haar mening over vaccins. “Hij weet dat ik veel te eerlijk ben over alles, en dit ligt zo gevoelig..." Toch geeft ze alsnog haar controversiële standpunt over het coronavaccin. “Ik moet zeggen, het was een heel proces, zoals bij veel mensen die een holistische visie hebben. Kunnen we onze immuniteit verhogen op een andere manier? Als we het hebben over het opbouwen van gemeenschappelijke immuniteit, moet dat dan altijd via medicatie of een spuit? Ik stelde mij die vragen erg vaak luidop.” Ze suggereert dat anderen dat niet deden uit angst en bezorgdheid.

“Ik heb mijn spuitje toch gehaald, omdat ik dan niet meer getest zou moeten worden voor elke televisieopname”, legt ze uit. “Maar wat blijkt? Dat moet nu nog steeds! Dus ik krijg nog altijd die stok in mijn neus.”

Het tv-gezicht probeerde onder het vaccin uit te komen in het vaccinatiecentrum zelf. “Ik vroeg aan die hele lieve verpleegster om het spuitje in de vuilbak te spuiten en mij gewoon een pasje te geven”, aldus Ingeborg, die gehoopt had het vaccinatiebewijs te krijgen zonder wel degelijk gevaccineerd te zijn. “Ik heb dat héél lief gevraagd, maar ze zei: ‘Nee, dat kan niet.’”

“Ze zei wel dat ze al mijn online meditaties had gevolgd tijdens de coronacrisis, en dat ze er veel aan heeft gehad omdat ze kanker heeft gehad. Ze zei me: ‘Ik voelde me toen hetzelfde als jij. Ik wilde al dat vieze ook niet in mijn lijf. Maar je moet je erover zetten.’ Dus ik kreeg toch een nee. Ik heb gelukkig Johnson & Johnson gekregen, want ik ging nooit meer teruggaan. Maar moeten we nu elk jaar opnieuw een vaccin laten zetten? Kunnen we dat niet eens bespreken met andere visies?”

Immuniteit trainen

“Ik ben helemaal akkoord met het feit dat een gezonde levensstijl zeer belangrijk is; een hoge BMI geeft bijvoorbeeld een verhoogde kans op ernstige Covid”, reageert viroloog Johan Neyts (KU Leuven). “Maar ook sportieve personen met een gezonde levensstijl lopen het risico ernstig ziek te worden na een corona-infectie. Zo ken ik bijvoorbeeld een vrouw van begin veertig, die zeer sportief is, een gezonde levensstijl heeft en in goede conditie verkeerde. Zij raakte helaas in maart 2020 besmet met het virus en kampt nu nog steeds met long covid.”

Gezond zijn is dus geen garantie om gezond te blijven na een infectie, en dat is eigenlijk het geval voor zowat elke virale infectie, legt professor Neyts uit. “Op een bepaald moment kan het zijn dat een virus ons te slim af is. Het lichaam mag dan nog zo gezond zijn, op dat ogenblik haalt het virus de overhand.” Enkel met behulp van een vaccin kunnen we ons natuurlijk immuunsysteem ‘trainen’ om beter beschut te zijn tegen Covid-19 of andere virussen, zegt Neyts. “Het is zoals sporters die enkel goed kunnen worden in hun discipline door te trainen. Dankzij het vaccin leert ons immuniteitssysteem een stukje van het virus kennen. Het maakt dan antistoffen aan en bouwt ook een soort geheugen op, waardoor het lichaam ook na langere tijd snel nieuwe antistoffen kan aanmaken.”

Bij kinderen en zeker jonge kinderen is gebleken dat hun aangeboren immuniteit goede bescherming biedt tegen Covid-19. Aangeboren immuniteit is een vorm van aspecifieke immuniteit, het zorgt voor de eerste afweer tegen ziekteverwekkers. Deze afweer is, zoals de naam het zegt, al van bij de geboorte al aanwezig. Bij kinderen blijkt de aangeboren immuniteit tegen SARS-CoV2 super efficiënt te zijn, waardoor zij niet of minder ziek worden. Maar bij weer andere infecties zie je dat kinderen meer ziek worden dan volwassenen. “Ieder virus is anders”, besluit Neyts, “en vaccinatie is een heel belangrijke verdediging, ook bij mensen die gezond leven”.

BEKIJK OOK: Ingeborg over heftige periode en ‘Als Dat Gebeurt’

LEES OOK