Profdanser uit ‘Dancing With The Stars USA’ probeert Oekräine te ontvluchten: “Ik werd al gearresteerd”

CelebritiesDe Oekraïense danser Maks Chmerkovskiy (42), bekend van de Amerikaanse versie van ‘Dancing With The Stars’, bevond zich ten tijde van de Russische inval vorige week in Oekraïne. Sindsdien houdt hij zijn volgers via sociale media op de hoogte van wat er zich in het oorlogsgebied afspeelt. Ondertussen heeft hij een manier gevonden om het land te verlaten, klinkt het op Instagram.

“Ik heb de trein gehaald. Hopelijk gaan we nu naar Warschau (in Polen, red.). Een trein naar Lviv was geen optie. De situatie op het station is geschift”, vertelt Maks Chmerkovskiy op sociale media. De man is een danser, van Oekraïense afkomst. In de jaren negentig verhuisde hij met zijn familie naar de Verenigde Staten. Hij werd er bekend als profdanser in de Amerikaanse versie van ‘Dancing With The Stars’, die hij in 2014 ook won. Chmerkovskiy, die met vrouw en kind in de Verenigde Staten woont, was in Oekraïne voor de opnames van de tv-show ‘World of Dance UA’, toen het Russische leger binnenviel. Sindsdien brengt hij verslag uit van zijn pogingen om Oekraïne te verlaten.

Maandagmiddag vertelde hij dat hij erin geslaagd was om een trein te bereiken. “Op dit moment zit ik in een cabine met vier volwassenen en zeven kinderen van twee tot elf jaar. Normaal gezien kunnen er in zo'n cabine maximaal drie mensen. In een wagon zitten normaal gezien dertig mensen. Ze vertelden me dat er nu 135 in zitten. Het is zweterig en claustrofobisch”, voegde de danser eraan toe.

Chmerkovskiy vertelde in een ander bericht dat hij eerder deze week gearresteerd was in Kiev, de hoofdstad van Oekraïne. “Er wordt hier overal gevochten, het is waanzin in de straten. Op een bepaald moment werd ik gearresteerd. Maar nu gaat het goed, dat beloof ik. Dat was waarschijnlijk de minst traumatiserende gebeurtenis tot nu toe wat Oekraïne betreft.” En in een andere video gaf de danser toe: “Dit is oorlog. Het is een geschifte situatie. Het is krankzinnig. Maar dit is geen schreeuw om hulp. Ik ben een grote jongen, ik kan hier wel mee om. Maar ik begin mijn hoofd wel te verliezen.”

Hoe het kan dat Chmerkovskiy Oekraïne verlaat, is nog onduidelijk. In principe mogen mannen tussen 18 en 60 jaar het land niet verlaten, omdat ze kunnen worden opgeroepen om mee te vechten tegen de Russen.

LEES OOK:

Volledig scherm Maksim Chmerkovskiy enkele jaren geleden © Photo News