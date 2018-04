Productieve Rihanna: zangeres werkt aan twee nieuwe albums tegelijk TC

25 april 2018

10u45 0 Showbizz Volgens insiders werkt popster Rihanna (30) momenteel aan twee albums tegelijk. Eén met toegankelijke songs die hun weg naar de hitlijsten moeten vinden, een andere met meer experimentele muziek die ze zelf altijd al wou maken.

Riri wil met een experimenteel album bewijzen dat ze meer is dan een doordeweekse popzangeres. Maar anderzijds is ze ook enorm gemotiveerd om eindelijk nog eens een plaat af te leveren met enkele nieuwe wereldhits. "Rihanna was enorm teleurgesteld door de tegenvallende verkoopcijfers van 'Anti', haar meest recente album uit 2016. Daarom werkt ze nu harder dan ooit. Ze heeft het gevoel dat ze een comeback moet maken en legt zichzelf enorm veel druk op. Ze wil nu absoluut scoren en wil daarom ook op twee paarden wedden. Enerzijds wil ze het goed doen in de charts, anderzijds wil ze extra geloofwaardigheid als artieste winnen met dat alternatieve album." Wanneer we die nieuwe muziek mogen verwachten is nog niet duidelijk.