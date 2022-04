Producer Stef Kamil Carlens over herseninfarct Leki: “Ze kwam uit een erg donkere periode"

Het was ‘Liefde voor muziek’-artiest Stef Kamil Carlens, die als producer aan de comebackplaat van Leki werkt, die het nieuws van de beroerte bekendmaakte. “Ik heb dat bericht op haar sociale media gepost vanwege de vele vragen die we van fans kregen”, zegt hij. “Logisch, want in januari bracht Leki nog haar single ‘The River’ uit. Die moest haar comeback na een stilte van zes jaar inluiden en was ook de voorbode van haar nieuw album, waar we tijdens de coronaperiode intens aan hebben gewerkt, maar dat nog niet helemaal afgewerkt is. Vrijwel onmiddellijk na die release werd Karoline getroffen door een herseninfarct en belandde ze in het ziekenhuis. We moesten de promotietour natuurlijk abrupt afbreken. Voor de buitenwereld leek ze plots van de aardbol verdwenen. Nu Karoline van het ziekenhuis naar een revalidatiecentrum verhuisd is en daar goed herstelt, leek het ons beter om iedereen te laten weten wat er werkelijk aan de hand is. Karoline heeft me gevraagd om vanaf nu wekelijks een update over haar gezondheid op haar sociale media te posten.”