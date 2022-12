Producer ‘Pirates of the Carribean’-films zet deur op kier voor Johnny Depp: “Er is nog niks definitief”

FilmHet afgelopen halfjaar circuleerden er veel geruchten dat de Amerikaanse acteur Johnny Depp (59) zijn rol als Captain Jack Sparrow zou hernemen in de zesde film van de ‘Pirates of the Carribean’-franchise. Steeds werden deze beweringen per direct van tafel geveegd. Tot nu. In een nieuw interview reageert producer Jerry Bruckheimer (79) erg mysterieus, iets wat de geruchtenmolen weer op volle toeren laat draaien. “We ondernemen kleine stappen.”

Keert Johnny Depp terug als de iconische Captain Jack Sparrow in een nieuwe ‘Pirates of the Carribean’-film of niet? Deze vraag rustte de voorbije maanden op de lippen van heel wat fans. In november werd beweerd dat de naam van de acteur te zien was op een callsheet voor de nieuwe prent, maar bronnen lieten aan ‘Daily Mail’ weten dat hier niets van aan is. Een andere bron liet dan weer aan ‘Poptopic’ weten dat er sprake zou zijn van een megadeal ter waarde van 300 miljoen dollar (283 miljoen euro) om Depp weer aan boord te krijgen. Zijn management ontkende alles. Maar nu duikt er toch weer een nieuw sprankeltje hoop op.

Wanneer ‘Pirates of the Carribean’-producer, Jerry Bruckheimer, tijdens een recent interview dé vraag onder zijn neus krijgt geduwd, reageert hij met een klein mysterieus lachje. “We werken er nog aan. Er is nog niets definitief. We blijven kleine stappen ondernemen om tot een scenario te komen.”

Het is intussen vijf jaar geleden dat de laatste film uit de ‘Pirates of the Carribean’-franchise in de cinemazalen verscheen. In 2021 onthulde Depp tijdens het filmfestival in San Sebastian dat hij graag opnieuw in de huid zou kruipen van het personage ‘om afscheid te nemen’, maar kwam daar tijdens de rechtszaak tegen zijn ex-vrouw actrice Amber Heard weer op terug. Daar vertelde hij dat hij die rol nooit meer zou hernemen. Vanwege de beruchte smaadzaak belandde de acteur echter op de ‘zwarte lijst’. Hij moest vaarwel zeggen aan zijn rol als Grindelwald in de ‘Fantastic Beasts’-saga én ook Disney zelf liet hem vallen. Hij werd uit een mogelijke zesde prent geschrapt.

Jerry Breikheimer (links) en beeld uit 'Pirates of the Caribbean: Salazar's Revenge' met Johnny Depp (rechts).

Het voormalige stel leerde elkaar kennen op de set van de film ‘The Rum Diary’ in 2011. Depp en Heard stapten in 2015 in het huwelijksbootje, maar dit bootje leek al snel te zinken. In mei 2016 vroeg de actrice een tijdelijk contactverbod aan, omdat er huiselijk geweld in het spel zou zijn. De scheiding werd in 2017 afgerond. In een opiniestuk voor ‘The Washington Post’ beschreef de actrice de aanvaringen met haar ex-man. Hoewel ze hem niet nadrukkelijk bij naam noemde was het voor iedereen erg duidelijk dat het over Depp ging. Deze actie werd bestempeld als laster. De beruchte smaadzaak tussen Depp en Heard was er eentje van lange adem. Het draaide uit tot een lang juridisch duel, eentje waarbij ze de ene bewering na de andere naar elkaars hoofd slingerde. Heard noemde haar ex-man onder meer een ‘gewelddadig monster’, die haar heeft misbruikt met een fles.

Depp verklaarde op zijn beurt onder andere dat hij besloot om van haar te scheiden toen hij uitwerpselen in z’n bed aantrof. Tijdens het proces verscheen er vervolgens een foto van de acteur op een ziekenhuisbrandcard. Naar verluidt was dit het gevolg van een ‘uit de hand gelopen ruzie’, waarbij Heard twee vodkaflessen naar zijn hoofd gooide. “Door de scherven heb ik mijn vingertopje verloren", aldus Depp.

Amber Heard en Johnny Depp tijdens de rechtszaak.

Na zes weken viel in juni het verdict. Johnny Depp kwam als winnaar uit de bus. Heard is hem 10,35 miljoen dollar (zo’n 9,8 miljoen euro) verschuldigd. Maar Depp moet op zijn beurt wel 2 miljoen dollar (1,9 miljoen euro) aan haar betalen. Hoewel Depp zijn leven weer heeft opgepakt en volop nieuw leven blaast in zijn muzikale carrière, blijft Heard de rechtszaak verder aanvechten. Ze weigert zich bij het vonnis neer te leggen én heeft documenten voor een hoger beroep ingediend.

