Producent reageert op incident op de Oscars: “Chris Rock wilde niet dat Will Smith uit de zaal werd gehaald”

CelebritiesHeeft Chris Rock (57) beslist dat Will Smith (53) tijdens de Oscaruitreiking op z'n plaats mocht blijven zitten, nadat die hem een klap tegen het hoofd gaf? De meningen daarover zijn verdeeld. Producent Will Packer (47) vertelde in een interview met ‘Good Morning America’ dat Rock niet wilde dat Smith zou moeten vertrekken, maar andere bronnen zeggen dat dat helemaal niet aan de komiek gevraagd werd.

“Ik ben direct naar het hoofd van de Academy gegaan die ter plaatse was en heb gezegd dat Chris Rock het niet wilde”, vertelt Packer op ‘Good Morning America’. “Ik zei: ‘Rock heeft het heel duidelijk gemaakt dat hij een slechte situatie niet nog erger wil maken.’” De producent zei wel dat andere leden van de Academy Smith wel gevraagd hadden om de zaal te verlaten, maar dat de acteur dat niet wilde.

Het verhaal van Packer wordt wel tegengesproken door andere bronnen. Zij vertellen aan Page Six dat er enkel aan Rock gevraagd was of hij klacht wilde neerleggen tegen Smith. Als hij dat wel deed, zouden agenten van het politiekorps van Los Angeles Smith hebben verwijderd en hem hebben aangehouden.“Het was aan de Academy om Will op te dragen te vertrekken, dat is hun job. Chris wilde daar gewoon weg.”

Staande ovatie

In z'n interview verdedigde Packer ook de staande ovatie die Smith kreeg toen hij niet lang na het incident de Oscar voor ‘beste acteur' kreeg. “Het gaat hier niet om iemand die ze niet kenden", zei de producent. “Die ovatie was geen excuus voor zijn gedrag. Maar ik denk dat de mensen in de zaal opstonden voor iemand die ze kenden, die hun collega was, of hun vriend. Iemand die meer dan drie decennia lang een carrière had opgebouwd die het tegenovergestelde was van wat we op dat moment zagen. Die mensen zagen hun vriend op z'n allerslechtste moment en hoopten dat ze hem konden aanmoedigen en dat het op een of andere manier beter zou worden.”

Het incident zorgde wel voor een domper op de festiviteiten. “De energie was compleet weg", zei Packer. “Het was alsof iemand beton in die zaal had gegoten. Er hing een gevoel van ‘Wat is er net gebeurd? Was dit écht? Hoe moet ik reageren?’ Het leven in de zaal kwam nooit terug.”

De Academy kondigde woensdag aan dat de organisatie een disciplinaire procedure is gestart naar aanleiding van het incident. Smith hangt daarbij een schorsing of zelfs verwijdering uit de prestigieuze organisatie boven het hoofd.

Bekijk hier het moment waarop Will Smith een klap uitdeelde aan Chris Rock

