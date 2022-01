Producent ITV over onderzoek in ‘The voice of Holland’-schandaal: “We maken goeie vorderingen”

TV Eerste beelden van 'Wauters in de Woestijn' tonen eerste rit van Koen Wauters in de Dakar-ral­ly

‘Wauters in de Woestijn’ volgt de populaire zanger en tv-maker Koen Wauters (54) en zijn teamgenoot en rallypiloot Pascal Feryn gedurende 19 loodzware dagen en 6.500 km in de woestijn van Saudi-Arabië. In de eerste trailer van het programma krijgen we meteen een blik op hoe zo’n rit in de Dakar-rally precies verloopt.

15:56