Producent ‘De Zonen van Van As’ zwaar ontgoocheld in VTM: “Geen zesde reeks? Dan maken we een film”

Celebrities IN BEELD. Van veredelde bikini’s tot enge trouwjur­ken: dit waren de opvallend­ste outfits op de British Fashion Awards 2022

Maandagavond werden in Londen de British Fashion Awards uitgedeeld. Een evenement dat elk jaar weer garant staat voor bijzondere outfits, en een rode loper vol supermodellen, stijliconen en modeontwerpers die absoluut een statement willen maken. Maar ook zij slaan de bal wel eens mis. We zetten de speciaalste looks van de avond op een rij.

6 december