Producent bevestigt vervolg ‘I Am Legend’ mét Will Smith

De originele film uit 2007 speelde zich af in een apocalyptisch New York. In de film is een groot deel van de mensheid uitgeroeid door een virus, terwijl anderen door het virus in monsters zijn veranderd. Smith speelde wetenschapper Robert Neville, die een tegengif wil ontwikkelen terwijl hij uit handen van de monsters probeert te blijven.

Dat het personage van Smith terugkeert is opmerkelijk, aangezien Robert Neville doodging aan het einde van de eerste film. Goldsman geeft daar in het interview met ‘Deadline’ een verklaring voor. “We gaan verder met het alternatieve einde, in tegenstelling tot het einde dat in de originele film te zien was.” Ook belooft de producent dat ‘I Am Legend 2' trouwer zal zijn aan het boek van Richard Matheson, waar de eerste film op gebaseerd is.