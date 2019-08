Proces van Harvey Weinstein uitgesteld door nieuwe aanklachten KD

27 augustus 2019

06u41

Bron: Belga 0 Showbizz Het proces tegen Harvey Weinstein, die door meerdere vrouwen beschuldigd wordt van seksuele wanpraktijken, zal ten vroegste begin januari 2020 plaatsvinden. Dat heeft een rechter in New York beslist. De rechtszaak is uitgesteld door nieuwe aanklachten. De man zelf blijft onschuldig pleiten.

Weinstein pleitte vandaag onschuldig in een zaak rond twee nieuwe aanklachten. Eén van de nieuwe klachten zou die van actrice Annabella Sciorra zijn, die meer twee jaar geleden in ‘The New Yorker’ al zei dat ze in 1993 verkracht is door Weinstein. De aanklacht moet eerst verder onderzocht worden vooraleer het proces kan plaatsvinden.

De advocaten van Weinstein beargumenteerden eerder al dat de man in New York geen eerlijk proces zou krijgen. Juryleden zouden niet in staat zijn een objectief oordeel te vellen in Manhattan, omdat ze daar druk voelen “tot een conclusie te komen die politici, activisten, sterren en de media willen zien”. Maar de rechtbank is het daar niet mee eens. Die omschrijft de vraag om de locatie te veranderen als “een doorzichtige poging om het proces te vertragen”. Door de nieuwe aanklachten vertraagt het alsnog. Aanvankelijk had het proces op 9 september moeten starten, dat wordt nu begin 2020.