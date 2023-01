Priyanka Chopra openhartig over haar premature dochtertje: “Ik wist niet of ze het zou halen of niet”

CelebritiesIn januari 2022 werden actrice Priyanka Chopra (40) en zanger Nick Jonas (30) de trotse ouders van hun eerste kindje, dochter Malti Marie. Ze kwam drie maanden te vroeg ter wereld via een draagmoeder. De actrice vertelt nu in een openhartig gesprek met de Britse ‘Vogue’ over deze zware periode én de kritiek die ze te verwerken kreeg. “Een surrogaatmoeder was noodzakelijk.”

“We zijn dolgelukkig en kunnen bevestigen dat we een baby verwelkomd hebben in ons gezin”, schreef Priyanka destijds op Instagram. “Het kindje kwam ter wereld via een draagmoeder. Tijdens deze bijzondere tijd vragen we om onze privacy te respecteren. We willen focussen op ons gezinnetje nu.” Maar niet alles was rozengeur en maneschijn. Hun dochtertje werd drie maanden voor haar uitgerekende datum geboren en mocht pas in mei huiswaarts keren.

“Ik heb gezien wat de intensive care-verpleegkundigen doen. Ze doen Gods werk", vertelt ze in ‘Vogue’. “Nick en ik stonden daar allebei terwijl ze haar intubeerden. Ik weet niet hoe ze überhaupt vonden wat ze nodig hadden in zo’n klein lichaam.” Ze verklaart dat dat haar dochter nog ‘kleiner was dan haar hand’. Drie maanden lang pendelde het stel naar het ziekenhuis. “We brachten elke dag met haar door. Dan lag ze op mijn borst of op de borst van mijn man.” Emotioneel voegt er aan toe: “Ik wist niet of ze het zou halen of niet.”

(Lees meer onder de Instagrampost)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Overladen door kritiek

Het koppel had veel aan hun hoofd, maar stuitte daarbovenop op kritiek en commentaar omdat ze kozen voor een draagmoeder. Er werd gespeculeerd over de reden. Priyanka werd onder meer beschuldigd van het ‘uitbesteden’ van haar zwangerschap of het ‘huren’ van een baarmoeder uit ijdelheid. “Ik heb een harde huid ontwikkeld als mensen over me praten. Maar het is zo pijnlijk als ze het over mijn dochter hebben. ‘Houd haar erbuiten’, denk ik dan.”

Hoewel ze niet tot in detail treedt, bekent ze nu toch de reden achter deze beslissing. “Ik had medische complicaties. Het was een noodzakelijke stap en ik ben zo dankbaar dat ik in een positie was waarin ik dit kon doen.” Ze is de surrogaatmoeder enorm dankbaar. “Ze was zo vrijgevig, aardig en grappig en zij zorgde zes maanden lang voor dit kostbare geschenk voor ons.” Ze geeft de haters dan ook lik op stuk. “Je kent me niet en je weet niet wat ik heb meegemaakt. En alleen omdat ik mijn medische geschiedenis, of die van mijn dochter, niet openbaar wil maken, heb je nog niet het recht om wat dan ook te verzinnen.”

KIJK. Regisseur eiste dat Priyanka Chopra borstvergroting liet uitvoeren.

Lees ook: