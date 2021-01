Privacy is niet meer wat ze geweest is: 21 jaar na debuut zorgt ‘Big Brother’ amper nog voor opschudding

ShowbizzToen ‘Big Brother’ in 2000 voor het eerst op tv kwam, had iedereen het over privacy. In dat huis zag je àlles. Fans vonden het gluren geweldig, critici gruwden ervan. Eenentwintig jaar later kijkt er maar een half miljoen mensen in plaats van één miljoen en is er helemaal geen debat. Jezelf laten bekijken vinden we vandaag blijkbaar redelijk normaal. Privacy is niet meer wat het geweest is. Dit is het verrassende overzicht van hoe we bijna allemaal 24/24 in een soort Big Brother huis leven.