Prinses Maria Laura trouwt volgende maand met haar Franse verloofde

royaltyPrinses Maria Laura (33), de dochter van Prinses Astrid en Prins Lorenz, heeft haar trouwdatum bekend gemaakt. Het nichtje van koning Filip trouwt op 10 september in de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal in Brussel met haar Brits-Franse partner William Isvy.

Het nieuws dat prinses Maria Laura zou trouwen kwam eind vorig jaar als een verrassing. De negende troonopvolgster slaagt er namelijk in haar privéleven erg goed af te schermen. Koning Filip gaf op 31 januari zijn zegen aan zijn nichtje om te huwen. Die toestemming is nodig als ze in lijn wil blijven voor de opvolging.

Maria Laura is een van de vijf kinderen van prinses Astrid en prins Lorenz. De prinses ging net als de kinderen van koning Filip naar het Sint-Jan-Berchmanscollege in Brussel, waarna ze sinologie ging studeren aan de School of Oriental and African Studies in Londen. Ze verbleef ook een tijdlang in China en is aan de slag als klimaatanalist bij de ngo CIFF. Maria Laura, na Amadeo het tweede oudste kind van prinses Astrid en prins Lorenz, woont in Londen.

Haar toekomstige, William Isvy, is geboren in Parijs, maar woont al bijna zijn hele leven in Londen, waar hij aan de slag is in de vermogensbeheerbranche. Het duo heeft een passie voor reizen en speelt graag een wedstrijdje tennis.