Prinses Maria Laura, dochter van prinses Astrid en Lorenz, gaat trouwen

RoyaltyPrinses Maria Laura (33) gaat binnenkort trouwen. Dat maakt het Koninklijk Paleis bekend. De oudste dochter van prinses Astrid (59) en prins Lorenz (66) stapt in het huwelijksbootje met haar partner William Isvy, een Frans/Britse zakenman. Het is een opvallende aankondiging, want tot nu was niemand ervan op de hoogte dat Maria Laura een relatie heeft.

Verrassend nieuws van onze koninklijke familie. Hoewel niemand op de hoogte was dat prinses Maria Laura trouwplannen had, laat staan een relatie, maakt het Koninklijk Paleis nu bekend dat zij en haar partner tijdens het komende jaar hun jawoord zullen geven. Maria Laura blijkt al jaren een koppel te vormen met de ‘nobele onbekende’ William Isvy, die in Parijs is geboren, maar momenteel in Londen woont en werkt. William heeft een Frans-Marokkaanse vader, terwijl zijn moeder de Britse nationaliteit heeft. Hij en Maria Laura wonen ook samen in de Britse hoofdstad.

Waar en wanneer het koppel elkaar leerde kennen, is niet bekend. Mogelijk was het op de werkvloer, want de twee bekleden beide een hoogwaardige positie: hij werkt in de Londense financiële wereld, terwijl zij aan de slag is als analist bij een organisatie die vraagstukken over de klimaatverandering aankaart en oplost.

(lees verder onder de beelden)

Volledig scherm Prinses Maria Laura en William gaan binnenkort trouwen. © BELGA_HANDOUT

Volledig scherm Prinses Maria Laura en William gaan binnenkort trouwen. © BELGA_HANDOUT

Britse jeugd en opvoeding

Hoewel William in Frankrijk werd geboren, spendeerde hij quasi heel zijn jeugd en leven in het Verenigd Koninkrijk. In Londen studeerde hij aan het Lycée Français Charles de Gaulle de Londres, waar hij een baccalaureaat behaalde. Na die opleiding nam hij zijn koffers en verhuisde hij naar Montreal in Canada, waar William zich inschreef voor een financiële richting aan de McGill University. Iets wat hem geen windeieren legde, want de vriend van de prinses werd na zijn diploma-uitreiking aangenomen door een grote Amerikaanse investeringsbank die zich focust op vermogensbeheer.

Op welke plannen het koppel precies broedt voor hun huwelijk, zullen de komende maanden moeten uitwijzen. Naar alle verwachting stappen Maria Laura en William in het najaar van 2022 in het huwelijksbootje, op een locatie ergens in Brussel. Astrid en Lorenz kregen in totaal vijf kinderen samen: Amedeo (35), Maria Laura (33), Joachim (26), Luisa Maria (26) en Laetitia (18).

Volledig scherm Van links naar rechts: prins Joachim, prins Amadeo, prinses Laetitia Maria, prinses Astrid en prins Lorentz. © Getty Images

Volledig scherm Van links naar rechts: prinses Astrid, prinses Luisa Maria, prins Lorenz, prinses Laetitia Maria en prins Joachim. © BELGA

