Prinses Kate verslaat prins William tijdens wedstrijdje spinning (én dat op hoge hakken)

TV Maxime Meiland openhartig over verkrach­ting, zelfmoord­ge­dach­ten en depressie, maar reacties zijn verdeeld: “Je moet het wel kópen”

Maxime Meiland (27), dochter van voormalig kasteelheer Martien en één van de gezichten in ‘Chateau Meiland’, brengt binnenkort een boek uit. Daarin vertelt ze openhartig over het feit dat ze is verkracht, dat ze worstelde met een depressie en zelfs met zelfmoordgedachten. “Clairetje is mijn redding geweest”, klinkt het. “Zij gaf me weer een doel in het leven.” Maar de reacties op haar memoires zijn verdeeld.