Prinses Eugenie bezoekt vader Andrew in Balmoral: “Zijn dochters zijn altijd achter hem blijven staan”

TV RECENSIE. ‘Cooking With Paris’: “Paris Hilton met een roze bunsenbran­der is de nachtmer­rie van elke chef-kok”

11 augustus Paris Hilton die haar eigen kookprogramma draagt en daarbij Pascale Naessens en Sandra Bekkari het nakijken geeft, het is een scenario waar we niet in de verste verte rekening mee hadden gehouden. In het nieuwbakken ‘Netflix’-programma ‘Cooking With Paris’ nodigt de socialite enkele van haar bekende vrienden uit voor een potje klooien in de keuken. Overstag gaan of overslaan? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.