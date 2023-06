Prinses Delphine werkt samen met Maasmechelen Village: “Ik vind het heel belangrijk dat je jezelf nooit té serieus neemt”

Ze heeft met ‘Wearable Art’ een eigen kledingcollectie, en durft op modevlak meer dan de gemiddelde royal. De samenwerking van Maasmechelen Village en prinses Delphine komt bijgevolg niet helemaal uit de lucht vallen. Of toch? “Het is een stap uit mijn comfortzone”, vertelt de royal in het promospotje. “Het is niet iets waarvan ik ooit dacht dat ik het zou doen. Maar het is de perfecte plek om een sterke boodschap te delen.” Dat zal de prinses doen via kleurrijke kunstwerken doorheen de outlet.