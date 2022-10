Prinses Delphine voelt zich mentaal beter dan ooit: “Meer ruimte in mijn hoofd en hart voor kunst”

De wereld van Nanoe VIDEO. Van fetisjen op de biecht­stoel tot naalden­play in Vlaamse Club 78: “Alle soorten mensen komen naar hier”

Scarlett Johansson kickt op vrijen op de achterbank, Eva Longoria raakt opgewonden van zijde en Machine Gun Kelly zweert samen met zijn lief Megan Fox bij bloed in de slaapkamer. Maar niet alleen de rich and famous koesteren een kink of festisj. Tijdens de laatste aflevering van de HLN Original ‘De Wereld van Nanoe’ trekt Nanoe naar een fetisjclub waar er weinig of geen taboes zijn. Maar wie zijn de bezoekers? Wat is adult play en waarom staat er een biechtstoel? En wat is sensory deprivation? Ontdek het in de video hierboven.

9:31