Prinses Delphine vertelt haar verhaal en topfictie van eigen bodem: dit is het voorjaar van de VRT

TVHet jaar loopt op z’n einde en dus kunnen we ook al vooruitblikken naar een nieuw tv-seizoen. VRT pakte dinsdag uit met een uitgebreid overzicht van wat we de komende maanden allemaal kunnen verwachten op Eén en Canvas. Van nieuwe reeksen met schermgezichten Dieter Coppens, Tijs Vanneste en Junior Planckaert tot fictie over de aanslagen op Zaventem en een prequel op het eerste seizoen van ‘Undercover’: er is voor ieder wat wils.

Deze programma’s zijn nieuw

‘Delphine: mijn verhaal’, vanaf 12 januari om 20.40u op Eén

In de driedelige reeks ‘Delphine: mijn verhaal’ vertelt prinses Delphine van Saksen-Coburg voor het eerst op televisie haar eigen unieke levensverhaal. Ze getuigt exclusief over alle fasen en emoties in haar leven en stelt haar eigen fotoarchief en familiealbums ter beschikking. Ook haar partner, moeder, vrienden, maar ook haar advocaten, journalist Mario Danneels, paleismedewerkers en vrienden uit de kunstwereld krijgen het woord over deze koninklijke saga.

‘Twee zomers’, vanaf 6 februari elke zondag op Eén



De nieuwe, psychologische thrillerreeks ‘Twee zomers’ vertelt het verhaal van een groep twintigers die nog één vakantie lang willen feesten voor het serieuze leven begint. Helaas komt een van hen om het leven bij een tragisch incident. Dertig zomers later komt de groep opnieuw bij elkaar. Maar dan duikt een video van die noodlottige avond op. Met onder meer Kevin Janssens, Ruth Becquart, Inge Paulussen, Herwig Ilegems, An Miller, Sanne Samina Hanssen en Tom Vermeir.

‘Restaurant Misverstand’

Binnenkort opent Dieter Coppens de deuren van het nieuwe ‘Restaurant Misverstand’ op Eén. Het eerste restaurant in België waar het voltallige personeel de diagnose jongdementie heeft. Natuurlijk zal niet alles van een leien dakje lopen, want geen enkele medewerker heeft al ervaring in de horeca. Maar fouten maken kan in dit restaurant geen kwaad. Er is ook ruimte voor verdriet en bovenal vinden ze steun en begrip bij elkaar, bij Dieter, bij chef-kok Seppe Nobels en bij experte Anouck de Bruijn van het Regionaal Expertisecentrum Dementie in Antwerpen.

‘Meester Tijs’



In het nieuwe ‘Meester Tijs’ (werktitel) stort Tijs Vanneste zich opnieuw in de onderwijswereld. Want wie de laatste maanden de kranten leest, wordt overstelpt met sombere berichten over de huidige status én de toekomst van het onderwijs. Maar voordat hij opnieuw voor de klas staat, gaat Tijs op onderzoek uit. Bij schooldirecties, bij leerkrachten, bij zijn oude leerkrachten en leerlingen. Om ten slotte de grote stap te zetten: met zijn gekoesterd onderwijsdiploma solliciteren bij een school in zijn buurt, en vragen welke lessen hij mag geven. Om daarna voor de klas te gaan staan, een trimester lang.

‘De jaren 80 voor tieners’

Vraag een tiener wat die weet over de jaren 80, en het antwoord is: niets. En toch heeft de wereld waarin we vandaag leven, toen zijn kleur gekregen. Hoog tijd dus om aan de tieners van nu de wereld te laten zien waarin hun moeders zo raar hebben leren dansen, hun vaders trots nektapijten droegen en hun grootouders hebben geleerd dat de enige zekerheid in het leven je spaarboek is. In ‘De jaren 80 voor tieners’ brengt Steven Van Herreweghe de jaren 80 tot leven voor elf tieners van vandaag, in hun eigen slaapkamer, met de beste verhalen en héél veel beeld.

‘Dwars door De Lage Landen’



Na ‘Dwars door de Middellandse Zee’ vertrekt Arnout Hauben op een nieuw avontuur, door België en Nederland: ‘Dwars door de Lage Landen’. Hij stapt van Oostende naar Pieterburen, in het uiterste noorden van Nederland, samen met zijn vrienden Philippe Niclaes (camera) en Ruben Callens (geluid/drone) die hem op de vorige avonturen vergezelden. De avontuurlijke voettocht is 900 kilometer lang en voert hen langs de geschiedenis van de Lage Landen.

‘Lost luggage’

Wanneer de half-Marokkaanse agente Samira Laroussa in de nasleep van de aanslagen op de luchthaven van Zaventem de achtergebleven koffers terugbrengt naar slachtoffers en nabestaanden, begint ze aan de grootste klus uit haar carrière. Hierbij botst ze op vooroordelen, trots en verdriet, maar Samira blijft volharden in haar missie om iedereen te helpen. In haar blinde onverzettelijkheid ziet ze echter één ding over het hoofd: zichzelf. ‘Lost luggage’ werd geïnspireerd op de gebeurtenissen van 22 maart 2016. De hoofdrol wordt gespeeld door Lara Chedraoui, die we vooral kennen als zangeres van de Indie-band Intergalactic lovers.

‘Junior op zoek naar de liefde’



In het nieuwe ‘Junior op zoek naar de liefde’ volgen we de zoektocht van Junior Planckaert naar de liefde en naar zichzelf. Hij wordt daarbij bijgestaan door psychologe Sarah Van Pelt, die samen met hem op zoek gaat naar de juiste match - maar ook naar de (nog) betere versie van Junior in een relatie. Zij zal Junior helpen zijn gevoelens te benoemen en uitleggen hoe hij best bepaalde situaties aanpakt. Al is ook de rest van de familie nooit ver af met goede raad.

‘Luchthaven 24/7'



Voor de documentairereeks ‘Luchthaven 24/7' kregen de makers van ‘Spoed 24/7' unieke toestemming om tijdens de COVID 19-periode een jaar lang achter de schermen van Brussels Airport te filmen. Met gemiddeld 600 vliegbewegingen per dag en meer dan 300 bedrijven op en rond de site, is Brussels Airport een van de bedrijvigste luchthavens van Europa. In normale omstandigheden … want in maart 2020 werd de wereld stilgelegd door COVID 19. De camera’s van Luchthaven 24/7 registreren een jaar lang hoe luchthaven, personeel en passagiers omgaan met de steeds strenger wordende veiligheidsmaatregelen en wijzigende omstandigheden. Soms met kleine, soms met grotere moeilijkheden tot gevolg.

‘We are family’



Vorig jaar kreeg Lidewij Nuitten na ‘Waar is Mark?’ talloze berichten van kijkers die geraakt waren door de reeks en de verhalen van geadopteerde mensen die erin aan bod kwamen. Het deed haar beseffen hoe belangrijk het kennen van je roots is voor je identiteit. In het nieuwe ‘We are family’ gaat Lidewij dit voorjaar op onderzoek naar haar eigen roots en die van anderen.

‘Zij aan zij – vrouwen in de sport’



Het nieuwe ‘Zij aan zij’ duikt in het leven van zeven vrouwelijke topsporters. Hoe ziet hun leefwereld eruit, welke opofferingen maken ze voor hun sport, en welke obstakels komen op hun pad? Gymnaste en Olympisch kampioene Nina Derwael, basketbalspeelster Emma Meesseman, atlete Rani Rosius, tennister Elise Mertens, wielrenster Jolien D’hoore, voetbalster Janice Cayman, en paralympisch atlete Gitte Haenen behoren allemaal tot de wereldtop in hun discipline of zijn ernaar onderweg. Zij lieten een cameraploeg toe in hun dagelijks leven en tijdens trainingen en wedstrijden.

‘Niets gaat over’

Op 13 maart 2022 is het 10 jaar geleden dat ons land ontwaakte met vreselijk nieuws: bij een ongeval met een Belgische bus, op de terugweg van sneeuwklassen in Zwitserland, kwamen 28 mensen om het leven. Voor actrice Katrien De Ruysscher en VRT NWS-journalist Lieven Van Gils werd de gebeurtenis een onderdeel van hun leven. Voor Katrien omdat ze in 2013 in Lommel Kolonie is komen wonen. Voor Lieven omdat een van de slachtoffers, meester Frank uit Heverlee, een heel goede vriend was. Zij zoeken voor deze intieme reeks ouders, zussen, broers en gekwetste kinderen in Heverlee en Lommel opnieuw op.

‘De notaris’



De notaris: iedereen komt er op een gegeven moment wel mee in aanraking. Meer zelfs: een notaris is erbij op bijna elk belangrijk moment in een mensenleven. Een nakend huwelijk, de aankoop van een huis, een erfenis of testament: op sleutelmomenten gaan mensen naar de notaris. Gebeurtenissen die vaak gepaard gaan met veel emoties en die komen ook wel eens in de aktezaal naar boven. In het gloednieuwe ‘De notaris’ volgt Phara de Aguirre actieve notarissen en hun cliënten. In intieme gesprekken vertellen ze over wat ze tijdens hun loopbaan meemaken. Welke zaken zullen hen altijd bijblijven? Hoe zien zij de samenleving veranderen? Hoe gaan ze om met familieruzies of met moeilijke echtscheidingen?

‘Ferry’



Wie maar niet genoeg krijgt van de ‘Undercover’-wereld, geniet dit voorjaar bij Eén van de film ‘Ferry’. Deze misdaadthriller is een prequel van het eerste seizoen van ‘Undercover’ en gaat over de jongere jaren van drugscrimineel Ferry Bouman (Frank Lammers). Nadat de bende van Ralph Brink (Huub Stapel), een machtige hasjbaron, wordt overvallen en Brinks zoon levensgevaarlijk gewond raakt, stuurt Brink Ferry eropuit. Hij moet de mensen opsporen die hen overvallen hebben.

Deze programma’s keren terug

Vanaf 4 januari is een nieuw seizoen van ‘Factcheckers’ te zien, waarin Britt Van Marsenille, Thomas Vanderveken en Jan Van Looveren opnieuw uitzoeken wat klopt van de vele berichten, beweringen en weetjes die we dagelijks over ons heen krijgen. Ook het nieuwe (en laatste) seizoen van ‘Dertigers’ zal al in januari te zien zijn op Eén. ‘#weetikveel’ met Kobe Ilsen, ‘Andermans zaken' met Kamal Kharmach en een nieuw seizoen van fictiereeks ‘Baptiste’ gaan ook in januari van start. Later dit voorjaar keren ook ‘De Kemping’, ‘Chateau Planckaert’, ‘Reizen Waes’, ‘Campus Cup’, ‘Zorgen voor mama’, ‘Buurman, wat doet u nu’ en ‘Loslopend wild’ terug. Eén zendt ook ‘De MIA’s’ uit op donderdag 3 februari, en het ‘Eurovisiesongfestival’, op 10, 12 en 14 mei. Eind maart is Karl Vannieuwkerke er opnieuw met de lente-editie van ‘Vive le vélo’. Want op 3 april wordt voor de 106de keer de Ronde van Vlaanderen gereden en weten we wie Kasper Asgreen en Annemiek van Vleuten opvolgen op de rijke erelijst. Reden genoeg voor Karl om met zijn tafel door Vlaanderen te trekken en met drie fijne gasten vooruit te blikken op Vlaanderens Mooiste.

Dit is het voorjaar op Canvas Human interest Volledig scherm Het voorjaar op Canvas: 'Sekswerkers' © Canvas Het nieuwe jaar wordt ingezet met vierdelige reeks ‘Sekswerkers’, waarin Gilles De Coster en zijn getuigen een inkijk geven in een doorgaans gesloten wereld waar nog veel taboes over bestaan. In ‘Taxi Joris’ praat Joris Hessels met boeiende mensen terwijl hij hen met zijn taxi naar hun bestemming brengt. ‘FC United City Pirates’ gaat over de gelijknamige voetbalclub die sport koppelt aan sociaal engagement en diversiteit. De tweede reeks van ‘Therapie’ biedt dan weer een intieme en tegelijk discrete blik op de relatie tussen therapeuten en hun cliënten, deze keer zowel bekende als onbekende. Hilde Van Mieghem focust in de derde reeks van ‘Als je eens wist’ op oudermishandeling. Documentaires Volledig scherm Het voorjaar op Canvas: 'Bariloche' © Canvas In ‘Bariloche’ vertelt Eric Goens het verhaal van Vlaamse collaborateurs die na de oorlog hun toevlucht zochten in Argentinië. ‘De kinderen van Save’ belicht het lot van de kinderen van Belgische kolonialen en Afrikaanse moeders die eind jaren ’50 in België werden ondergebracht bij pleeggezinnen. In ‘De schandvlek van de eeuw: chemische wapens in Syrië’ (werktitel) onderzoeken Rudi Vranckx en Inge Vrancken het gebruik van chemische wapens tijdens de burgeroorlog in Syrië. Er volgt ook een tweeluik over de sluimerende spanning tussen Israël, Iran en de VSA (‘The Long War’) en een driedelige reeks over Osama Bin Laden (‘The Inside Story’). Ook ‘The Secrets to Civilisation’ en ‘Universe’ zullen te zien zijn op Canvas. Cultuur In de aanloop naar de uitreiking van de Ensors eind januari presenteert Michaël Pas ‘Cinema Canvas’, een talkshow over de Vlaamse film en fictie. Begin februari is er de ‘Week van de Vlaamse muziek’ en tot zo lang lopen ‘De Toots Sessies’ door. Daarnaast zijn er onder meer de documentaire ‘Pop Art’ (naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling in het S.M.A.K.) en specials over Arno (naar aanleiding van de Week van Vlaamse muziek) en de uitreiking van de allereerste Boon voor literatuur, de nieuwe Vlaamse prijs voor de beste Nederlandstalige boeken. Volledig scherm Het voorjaar op Canvas: 'Wereldrecord' © Canvas Sport Na bijna 13 jaar neemt Aster Nzeyimana de fakkel over van Frank Raes als presentator van ‘Extra time’, dat meteen ook een nieuw decor krijgt. Maarten Vangramberen focust in een nieuwe reeks ‘Wereldrecord’ op zes Belgische sportprestaties van wereldformaat en houdt ze tegen het licht van de sportwetenschap. Fictie Volledig scherm Het voorjaar op Canvas: 'Huss' © Canvas Vanaf 12/1 is de Australische fictiereeks ‘Fires’ te zien, over de verwoestende bosbranden die het eiland teisterden in 2019-2020. Een heel ander verhaal is ‘Domina’, een Brits-Italiaanse reeks over het meedogenloze machtsspel in het oude Rome, bekeken vanuit het perspectief van Livia Drusilla, de vrouw van keizer Augustus. Later volgt ‘Showtrial’, een Britse reeks over het proces van een rijke en arrogante studente die ervan wordt verdacht een minder welstellende medestudente te hebben vermoord. Er is ook ruimte voor misdaadreeksen: ‘Blinded: Those who Kill’, ‘Vigil’ en ‘Huss’ zullen op zaterdagavond te zien zijn.

