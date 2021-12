Prinses Delphine verrast in ‘Dancing With the Stars’, Pieter Timmers ligt eruit

“Onverwacht zou ik het niet noemen, maar ik ben wel teleurgesteld dat mijn danspartner Natacha en ik de wedstrijd al moeten verlaten”, aldus Pieter na afloop. “Vorige week waren Natacha en ik al ietwat verbaasd over de lage punten (het duo behaalde toen 19/40, red.). Rekening houdend met de positieve commentaren van de jury, hadden wij toch enkele punten meer verwacht. Ook deze week vonden we dat onze dansroutine heel sterk was, maar het jurycommentaar was niet heel positief. We kregen deze keer 21 punten, wat ons totaal op 40 bracht. Een serieuze achterstand op Lotte, die 49 punten haalde. Natacha en ik wisten dus dat het moeilijk zou worden om dit nog te overbruggen. Dat is gebleken, en ‘t voelt toch een beetje zuur. Ik heb het gevoel dat ik het best goed gedaan heb, maar dat de punten niet navenant waren. Al wil ik wel benadrukken dat ik hier met een tevreden gevoel op terugkijk. Het was voor mij - iemand die zelfs niet gedanst heeft op z’n eigen trouwfeest - een kans om uit mijn comfort zone te stappen. Ik vond mezelf een zeer stijve hark, dus ik kom van ver.”