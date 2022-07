Prinses Delphine strekt de beentjes in Boom en The Rose Garden transformeert in dé muziektempel: herbeleef hier de voorlaatste dag van Tomorrowland

TV Kylie Minogue blikt enthousi­ast terug op haar eenmalige terugkeer in ‘Neighbours’

Kylie Minogue (54) is heel enthousiast over haar eenmalige terugkeer in de allerlaatste aflevering van de Australische serie ‘Neighbours’. Dit liet de superster weten in een mededeling van de zender Channel 5. Ze spreekt over “veel verschillende gevoelens, maar wel gelukkige”.

29 juli