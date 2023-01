Prinses Delphine straalt in outfit met eigen print op gouden loper van De Kastaars: “Lijkt iets dat een superheldin zou dragen”

“Het is geweldig dat ik hier vandaag mag zijn”, klinkt het bij prinses Delphine. “En ik ben ook supertrots op de outfit die ik samen met mijn team heb samengesteld. Mijn stylist Jody (Van Geert, red.) bracht me in contact met Ebru Sari, de ontwerpster van Atelier ExC. Zij ging aan de slag met een van mijn patronen, en zo zijn we tot deze outfit gekomen. Of daar veel voorbereiding aan vooraf gegaan is? We hebben enkele keren samengezeten, en uiteindelijk is het dit coole pak geworden. We wilden vooral dat het bij mijn karakter paste. Ik was altijd eerder een tomboy, dus ik wilde geen volledige jurk. Een pak vond ik wel leuk, maar ik wilde wel dat het een vrouwelijke touch had. Daar komt de ‘cape’ dan aan te pas. Het lijkt iets dat een superheldin zou dragen. Ik ben stiekem ook blij dat het een gele loper is, want dat doet deze look extra tot z’n recht komen.”

Voor haar hoge hakken deed de prinses beroep op Virginie Morobé. “Ik ben een grote fan van haar ontwerpen”, aldus prinses Delphine. “Dat ik vandaag volledig in Belgische designers ben, vind ik erg belangrijk. Er is zoveel talent in dit land, en dat mag gerust in de verf gezet worden. Bovendien zijn zowel mijn outfit als mijn schoenen ook in ons land gemaakt, en dat vind ik een extra surplus.”

Aan ‘Dancing With The Stars’ heeft ze goede herinneringen. “Ik vind het nog steeds geweldig dat ik dat gedaan heb, en zeker op mijn leeftijd”, klinkt het. “Het was een geweldig avontuur, en laat me je vertellen: als je ‘Dancing With The Stars’ hebt gedaan, kan je alles aan. Ik dans trouwens nog steeds, al kan je dat niet vergelijken. Mijn techno tango oefen ik af en toe nog in de badkamer. (lacht) Dansen is zo belangrijk. Ik zou willen dat ik lessen kon volgen bij Sander Bos (haar danspartner tijdens het programma, red.), omdat hij zo’n geweldige leraar is. Helaas vinden we er de tijd niet voor, maar ik blijf dus wel bewegen.

