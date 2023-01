Prinses Delphine straalt in outfit met eigen print op gouden loper van De Kastaars: “Exact wat ik wilde”

“Ik voel me geweldig”, lacht prinses Delphine op de gouden loper van ‘De Kastaars’. “Ik ben zo blij om hier te zijn, omringd door al deze getalenteerde mensen.” Een van die getalenteerde mensen is Sander, die haar danspartner was toen ze deelnam aan ‘Dancing With The Stars’. “Het is mijn beste herinnering ooit", blikt de prinses terug. “Ik had zoveel geluk dat ik Sander toen als partner had. Het was een enorme uitdaging, maar ik heb veel geleerd. Als je ‘Dancing With The Stars’ kan, dan kan je alles aan in het leven.”