Prinses Delphine reageert voor het eerst nadat ze 'Dancing with the Stars' verlaat: "Sad, very sad”

TV Marc Van Ranst maakt zijn acteerde­buut in ‘De Buurtpoli­tie VIPS’

Marc Van Ranst glunderde in zijn gastrol als... zichzelf. Hij was in ‘Echte Verhalen: De Buurtpolitie VIPS’ getuige van een ongeval met zware verwondingen tot gevolg. Kon hij de rechercheurs helpen om de dader te vatten? Bekijk ‘Echte Verhalen: De Buurtpolitie VIPS’ bij VTM en op VTM GO.

15 januari