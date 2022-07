Prinses Delphine is nu al klant: ex-K3'tje Josje vertelt over lancering van eigen hoedenmerk

BV Herman Brussel­mans (64) en Lena (30) verwachten eerste kindje: “Ik weet dat ik een goeie papa zal zijn”

Herman Brusselmans (64) en zijn Amsterdamse vriendin Lena (30) verwachten hun eerste kindje samen. Dat bevestigt de auteur aan onze redactie, nadat Brusselmans in een column voor ‘Humo’ al liet uitschijnen dat zijn vriendin zwanger is. “Huilend vielen we elkaar in de armen.”

19 juli