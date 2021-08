Prinses Alexia bepakt en bezakt op weg naar Wales

Waar haar vader in 1983 nog door zijn ouders - toenmalig koningin Beatrix en prins Claus - werd gedropt in Wales, is het nu maar de vraag of Willem-Alexander en Máxima meereizen naar het Atlantic College, gezien alle coronarestricties tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Het eerste publieke optreden na de koninklijke zomervakantie is donderdagavond, als het koningspaar de feestelijke overdracht van het nieuwe cultuurhuis Amare in Den Haag bijwoont.