Prinsen en prinsessen zwermen uit in het nieuwe schooljaar: dochter prinses Delphine gaat mensenrechten studeren

Celebrities Verward­heid alom door accent Harry Styles in ‘Don’t Worry Darling’: “Hij spreekt als Brit met een vals Brits accent”

Heel wat mensen zijn in de war door het accent van Harry Styles (28) in zijn nieuwe film ‘Don’t Worry Darling’. In de psychologische thriller speelt de zanger Jack, die samen met zijn vrouw Alice (gespeeld door Florence Pugh (26)) in een utopische wereld leeft, waar iets niet pluis is. Op Twitter werd een klein fragmentje van Harry Styles gedeeld waarin hij ruzie maakt met zijn tegenspeler. In de plaats van lof, krijgt de acteur nu vooral vragen over zijn accent: “Is Jack nu een Amerikaan of een Brit? Ik ga niet slapen voor ik het weet.” ‘Don’t Worry Darling’, geregisseerd door Styles’ vriendin Olivia Wilde (38) is vanaf 21 september te zien in de Belgische zalen.

26 augustus