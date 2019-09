Prins William werd gepest om topless foto van prinses Diana DBJ

15 september 2019

16u57

In 1996 ontstond er heel wat heisa in de Britse pers toen een topless foto van prinses Diana tijdens een vakantie in Spanje in de krant verscheen. Ook de klasgenoten van prins William kregen de foto in handen en pestten de jonge prins ermee. Ze lachten met de grootte van haar borsten.

Het is uitgever Nicholas Coleridge van de Britse uitgeverij Conde Nast die het verhaal wereldkundig maakt. Hij vertelt hoe prinses Diana naar hem toekwam om het voorval te bespreken. “Kan ik je iets vragen Nicholas”, begon Diana. “En wees eerlijk, alstublieft. Heb je de foto in de Daily Mirror gezien? De topless foto?” Coledridge moest bevestigen en Diana vervolgde.

“William (toen 14, red.) is zo overstuur”, zei ze. “Hij vertelde me dat de jongens in zijn klas hem pestten en hem vertelden dat mijn borsten te klein zijn. Vind jij dat mijn borsten te klein zijn?” Colderidge vertelt hoe hij perplex stond toen hij die vraag kreeg en haar verzekerde dat haar borsten “perfect” waren en “ze zich geen zorgen moest maken”.

In de jaren nadien kreeg William nog een keer te maken met een sortgelijk voorval in de pers. Zijn vrouw Kate werd toen topless gepubliceerd in een Frans blad in 2012. Het koppel was op vakantie in een kasteel in de Provence.