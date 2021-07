Prins William kondigt twee dagen na broer Harry ook nieuw boek aan

RoyaltyOpvallend nieuws over de Britse prins William (39). Twee dagen nadat prins Harry had bekendgemaakt met zijn memoires te komen, kondigde zijn broer woensdag óók een nieuw boek aan op sociale media. Het gaat in tegenstelling tot Harry echter niet om zijn memoires: waar Harry zijn levensverhaal neerpent, komt William met een boek over zijn eigen ‘Earthshot Prize’.

Het boek ‘Earthshot: How to Save Our Planet’ zal gaan over de door de prins zelf in het leven geroepen klimaatprijzen, de verandering van het klimaat en oplossingen daarvoor. William schrijft het voorwoord van het boek dat komend najaar verschijnt, en ook bioloog en documentairemaker David Attenborough, zangeres Shakira en klimaatactivist Hindou Oumarou Ibrahim komen aan het woord.

William maakt op 17 oktober de eerste vijf winnaars van zijn klimaatprijzen bekend. Dat gebeurt tijdens een feestelijke ceremonie in Alexandra Palace in Londen. De Earthshot Prize gaat naar de beste ideeën en technologieën die een oplossing bieden voor de klimaatcrisis. Mensen van over de hele wereld konden zich daarvoor aanmelden. De winnaars krijgen ieder 1 miljoen pond voor hun initiatief. Vanaf volgend jaar reikt de prins tien jaar lang jaarlijks vijf awards uit in een andere stad. Het prijzengeld wordt verschaft door sponsors en filantropen.

Hoewel het uiteraard om een ‘onschuldig’ boek gaat, doet de timing in de Britse media toch vragen oproepen. Zo redeneren ze dat de prins, in een familie waar ontelbare protocollen en regels gelden, hier ongetwijfeld over nagedacht en geredeneerd heeft. Volgens de Britse media zou het dan ook geen geheim zijn dat William en de rest van zijn familie het ergste vrezen voor wat in het boek van Harry zal verschijnen.

