Prins William is landlord van koning Charles: hij zal jaarlijks tot 800.000 euro huur moeten betalen

Koning Charles moet vanaf nu huur aan zijn zoon betalen. Het bedrag komt neer op zo'n 800.000 euro per jaar. “De koning betaalt huur om de erfpacht te honoreren die hij tekende voor zijn huis, Highgrove", verklaart een bron aan ‘The Sun’. In 1980 werd het huis opgekocht door het hertogdom, waarna Charles Highgrove omvormde tot een gezinswoning. De koning trok zich een dag terug in Highgrove nadat zijn moeder, Queen Elizabeth, vorige maand overleed. Het eigendom wordt beschouwd als het favoriete huis van Charles en ligt op een klein eindje rijden van het privéhuis van koningin-gemalin Camilla, in Wiltshire.

Koning Charles woont vandaag in Buckingham Palace. Het paleis ondergaat momenteel een renovatie met een prijskaartje van 369 miljoen euro, die tien jaar zal duren. Verder is hij nog steeds de eigenaar van het huis Sandringham in Norfolk, waar hij naar verluidt van plan is om de grootste biologische schapenboerderij van het land te zetten. Charles en zijn liefdadigheidsinstelling The Prince’s Foundation kochten ook in 2007 Dumfries House, in Ayrshire. Van zijn moeder erfde hij Castle of Me, in het noorden van Schotland. Hij bezit ook een huisje in Wales en onroerend goed in Roemenië. Koning Charles heeft dus nog meer dan genoeg eigendommen. Ook nu zijn zoon William het hertogdom van Cornwall bezit.