Prins Philip was een pionier voor het milieu: “Klimaatverandering? Hij werd destijds in zijn gezicht uitgelachen”

Martien Meiland (60) signeerde op donderdag zijn biografie op de boekenbeurs LEES! in Antwerp Expo. In een interview met ‘VTM Nieuws’ vertelde de Nederlander wat meer over zijn autobiografie. Daarnaast had hij het ook over het enthousiasme van zijn Belgische fans. “Ze zijn hier voornamelijk heel zenuwachtig.”

