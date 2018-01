Prins Laurent krijgt privérondleiding op Autosalon "Het is een jaarlijkse traditie geworden" EVDB

18u40 0 FEBIAC Showbizz Zaterdagavond kreeg prins Laurent na sluitingstijd een privérondleiding op het Autosalon in Brussel. Ook zijn vrouw en kinderen kwamen mee. Een hele eer, vind Luc Bontemps van Febiac.

Prins Laurent bezocht gisteren samen met zijn gezin het Autosalon in Brussel. Zowel de prins zelf als zijn gezinsleden hebben veel interesse in auto's. "We waren enorm vereerd met zijn bezoek", vertelt Afgevaardigd Bestuurder van FEBIAC Luc Bontemps. "Dit is mijn twintigste editie van het Autosalon en het bezoek van prins Laurent is eigenlijk een jaarlijkse traditie geworden."

De prins bracht ook zijn kinderen mee. Of zij ook geïnteresseerd zijn in auto's? "Absoluut. Een van de zonen was in het bijzonder enthousiast, maar alle kinderen toonden veel interesse. Ze wilden ook meer weten over de technologie en over wat er zich onder de motorkap van de auto's bevindt.", licht Bontemps toe.

Prins Laurent heeft ook al een bezoek gepland aan een ander auto-evenement. "Prins Laurent heeft bij ons bevestigd dat hij ook een bezoek wenst te brengen aan We Are Mobility in Paleis 10. Daar wil hij zeker onze stand over recyclage bezoeken", vertelt Bontemps. In welke auto's de prins in het bijzonder geïnteresseerd was? Ook dat kan Bontemps ons vertellen. "Hij toonde enorm veel interesse in elektrische auto's, in het bijzonder in de Audi e-tron."