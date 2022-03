Prins Laurent & Claire verschijnen liefdevol in het openbaar: zijn de donkere wolken verdreven?

Hand in hand, druk fluisterend of gezellig gearmd: prins Laurent en zijn echtgenote Claire schuwden de affectie niet toen ze op dinsdag een bezoek brachten aan de Senaat, voor een symposium over hoe de jeugd en de senioren in ons land de lockdown hebben beleefd en wat de rol van het geloof daarbij was. Een bijzonder zicht, want de zeldzame keren dat het koppel nog eens samen in het openbaar verschijnt, houden ze meestal gepaste afstand. Liefdevolle aanrakingen of uitingen van affectie zijn niet bepaald gebruikelijk in het koningshuis en al zeker niet bij Laurent en Claire. De twee worden namelijk al jaren geplaagd door geruchten over een mogelijke breuk, iets wat ze zelf altijd ten stelligste ontkend hebben.