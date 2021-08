Prins Laurent en Claire duiken weer op als koppel, maar waar was de prinses? “Ze is al te vaak ontgoocheld”

Royalty Prins Laurent achter­volgd door geruchten: zijn hij en prinses Claire al maanden gescheiden?

20 juli Staat het huwelijk van prins Laurent (57) en prinses Claire (47) op springen? Nu de prinses officieel afwezig zal zijn tijdens de feestelijkheden voor de Nationale Feestdag, draait de speculatiemolen op volle toeren. Al is dat niet de eerste keer. Zo meent een royaltywatcher in HUMO dat prins Laurent en zijn vrouw al maandenlang gescheiden door het leven zouden gaan én zou inmiddels ook duidelijk zijn waar prinses Claire de afgelopen tijd dan wél te vinden was. Wat heeft prins Laurent zélf te zeggen over deze geruchten?