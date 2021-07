Prins Laurent achtervolgd door geruchten: zijn hij en prinses Claire al maanden gescheiden?

Prinses Claire na voorjaar van gezond­heids­pro­ble­men gespot op jacht in Saint-Tro­pez: “Het gaat goed met haar”

31 juli Een zonnebadende prinses Claire (46), op het jacht van Albert II in het mondaine Saint-Tropez. Normaal kijken we daar niet van op. Nu wel. Want de echtgenote van prins Laurent (56) leek van de aardbol verdwenen, nadat ze begin dit jaar zwaar ziek werd én daarenboven corona kreeg. Ze stelt het goed, stelt prins Laurent ons gerust. Zelf is hij er op de gezinsvakantie even tussenuit geknepen. “Ik moet een aantal vervelende zaken regelen.”