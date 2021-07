Prins Harry wil ‘betere royal’ worden dan William en Charles: “Hij is het zat om de reserve te zijn”

“Hij wil net zijn zoals zijn moeder”, verduidelijk Levin. “Hij wil samen met zijn vrouw, Meghan Markle, het werk van Diana verderzetten. In zijn speech tijdens de Diana Awards - nog voor hij het standbeeld van zijn moeder onthulde in Londen - legde hij dat ook uit aan alle toeschouwers.” Dat Harry William vermeldde in die speech, is volgens haar geen olijftak, maar eerder een uitnodiging om het contrast tussen hen twee te zien. “Hij deed het overkomen alsof William op de tweede plaats kwam. Dat hij zelf méér met het nalatenschap van Diana bezig is. Los daarvan hebben ze zichzelf wel uitmuntend gedragen op de Diana-herdenking van 1 juli. Ze hebben niets laten merken van hun vete.”

Dat neemt niet weg dat die achter de schermen wel verdergezet wordt. “Harry en William hebben zich gedragen zodat ze hun moeder konden herdenken, maar Harry is nog steeds een outsider voor de koninklijke familie”, zo onthulde een bron binnen het paleis. “Ze hebben gedaan wat ze moesten doen en daarna vriendelijk ‘tot ziens’ gezegd.” Harry vertrok al 20 minuten na het event, en was 24 uur later alweer thuis in de Verenigde Staten.

“Harry wil een ‘grootse’ royal zijn. Maar op een heel andere manier dan Charles en William”, gaat Levin verder. “Op een Californische manier: hij wil sterk en machtig overkomen. Wat ik daaruit opmaak is dat hij het zat is om steeds de reserve-royal te zijn. ‘The spare to the heir’, zoals de Britten wel eens zeggen. Vroeger stond hij altijd in de schaduw van William, die ooit koning zal worden. Omdat hij nu zélf een groot figuur wil zijn, stelt hij eisen. Grote en kleine. En ik vrees dat hij dat zal blijven doen tot hij naar zijn eigen denken machtig genoeg is.” Ook zij verwacht dus niet dat de strijdbijl binnenkort begraven zal worden. Wél verwacht ze Harry te zien op de volgende herdenking van Diana, die in september dit jaar plaats zou vinden. “Die connectie met Diana is belangrijk voor hem en het werk dat hij wil doen.”

LEES OOK