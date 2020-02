Prins Harry vertelt al drie jaar in therapie te zijn tijdens speech op eerste verschijning na ‘Megxit’ DBJ

08 februari 2020

10u31 5 Royalty De Britse prins Harry (35) en zijn vrouw Meghan (38) zijn voor het eerst weer samen in het openbaar verschenen nadat ze een stapje terug hebben gedaan binnen het Britse koningshuis. In een speech vertelde Harry al drie jaar in therapie te zijn om het trauma van zijn overleden moeder te verwerken. Hij kwam ook terug op Megxit.

Het koppel was donderdagavond aanwezig bij een evenement van de bank JP Morgan in Miami, bevestigt Buckingham Palace aan Amerikaanse media. De komst van de hertog en hertogin van Sussex was niet aangekondigd en de beveiliging tijdens het evenement was streng. Zo zijn er vooralsnog geen foto's van het koppel gedeeld.

Volgens Page Six zou Harry het in zijn speech hebben gehad over het feit dat hij nu drie jaar therapie volgt om het trauma van zijn overleden moeder Diana te verwerken. Die kwam in 1997 om het leven tijdens een auto-ongeluk terwijl ze achtervolgd werd door persfotografen. Daarnaast kwam Harry in zijn speech ook terug op de Megxit-affaire en vertelde hij dat hij niet wil dat zijn vrouw en kind hetzelfde meemaken als hij in zijn jeugd.

Geen spijt

“Harry sprak over zijn mentale gezondheidstoestand en het feit dat hij al drie jaar therapie volgt”, vertelt een bron aan Page Six. “Hij vertelde ook dat het ongeval zijn hele jeugd heeft getekend.” Over Megxit zei de bron het volgende. “Harry vertelde geen spijt te hebben over het stapje terug dat Meghan en hij deden. Hij vertelde dat hij zijn familie wilde beschermen, maar dat ze door een heel moeilijke periode zijn gegaan. Harry wilde dat zijn gezin niet hetzelfde zou meemaken als hij in zijn jeugd.”

De speech in Miami was het eerste event waar Harry en Meghan aanwezig waren sinds ze een stapje terug zetten als ‘Senior Royals’. Meghan had het op de speech kort over de liefde voor haar echtgenoot, voor ze het woord aan hem doorgaf. Het paar werd omringd door heel wat bodyguards en zou naar Miami gevlogen zijn met een privéjet van de bank JP Morgan, die het event organiseerde. Het vliegtuig pikte hen op op Vancouver Airport, voor een vlucht naar Palm Beach.

400.000 pond

“Het ging allemaal redelijk gehaast en er was een heleboel security”, vertelt een bron over het event aan de New York Post. Harry en Meghan spraken als laatste op het event waar onder meer ook journaliste en goede vriendin van Meghan, Gayle King, het woord nam. Net als rapper Meek Mill en zakenman Michael Rubin.

Het is onduidelijk of Harry en Meghan werden vergoed voor de speech, maar volgens Britse specialisten zouden ze tot zo’n 400.000 pond (471.000 euro) kunnen vragen voor de toespraak.