Prins Harry springt op privéjet voor polowedstrijd, terwijl vader Charles oproept tot ‘groener’ leven: “Dit is gewoon hypocriet”

Eerder deze week nam prins Harry in Aspen deel aan een polomatch om zo geld in te zamelen voor het goede doel. Na de match wilde de hertog van Sussex duidelijk weer zo snel mogelijk naar huis en daarom maakte hij gebruik van het privévliegtuig van Marc Ganzi, een goede vriend van Harry. Prijskaartje van het vliegtuig is zo’n 52 miljoen euro. De vlucht zelf duurde zo’n twee uur en het ging over een afstand van ongeveer 1.204 kilometer.

De beslissing van prins Harry om met een privévliegtuig weer naar huis te vliegen, ging niet onopgemerkt voorbij. De echtgenoot van Meghan Markle spreekt zelf regelmatig over het milieu en over de klimaatsverandering. Drie maanden geleden noemde Harry het nog “één van de belangrijkste problemen waar we mee te maken krijgen”.

In zijn gesprek met Oprah Winfrey voor Apple TV zei Harry nog het volgende: “Dat onze kinderen in zo’n wereld moeten opgroeien, is gewoon deprimerend. Huizen staan in brand of lopen net onder water. Daarnaast worden er ook nog eens volledige bossen van de kaart geveegd.”

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat prins Harry gebruik maakt van een privévliegtuig. Uit onderzoek blijkt dat de broer van prins William op amper elf dagen tijd maar liefst vier keer gebruik maakte van een privévlucht. Royalty-biograaf Tom Quinn had er het volgende over te zeggen. “Dit is gewoon ontzettend hypocriet, zeker na als zijn praatjes over de klimaatsverandering. Hij ziet zichzelf als een gids voor de rest van zijn wereld, maar zijn eigen gedrag lijkt voor hem niet relevant te zijn.

Daarnaast is ook de timing van prins Harry’s beslissing redelijk ongelukkig. Eerder deze week sprak zijn vader, prins Charles (72), zich nog uit over de klimaatverandering. Hij riep Britse bedrijven op om zich in te zetten voor het milieu. Als ze dat niet doen, is de planeet er volgens hem geweest. In een statement voor de website Daily Mail zei Charles nog het volgende: “We hebben geen alternatief. We moeten alles op alles zetten en dat in de zeer korte periode die ons nog rest. Alleen dan kunnen we de enorme klimaatrampen - die zich nu al voor een stuk laten zien - vermijden.” De reactie van prins Charles komt er na de schrijnende situatie in Griekenland. Enkele delen van het land kregen namelijk te maken met een reeks zware branden. De vader van prins Harry en prins William noemde de taferelen nog een “ware nachtmerrie”.

Om af te sluiten maakte Charles nog duidelijk dat de tijd bijna om is. Volgens hem is het nu aan grote bedrijven om samen te werken met alle wereldleiders. Het is volgens hem “onze enige hoop om nog verdere natuurrampen te vermijden”.

