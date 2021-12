Prins Harry spoort mensen aan om ontslag te nemen: “Niet iedereen krijgt betaald om niets te doen”

Showbizz Filip Peeters opent pop-up taartenwin­kel met zijn tarte tatins: “Ik kon de vraag niet meer bijhouden”

Toen de coronacrisis hem dwong tot thuiszitten, dook acteur Filip Peeters (59) samen met zijn vrouw An Miller (47) en hun dochters Leonce (16) en Louisa (17) in de keuken om zich te specialiseren in het bakken en verkopen van tarte tatins. De vraag was zo groot dat Filip besloot om vanaf zaterdag een pop-up te openen in Antwerpen. “De exacte locatie is nog een geheim, het moet een beetje spannend blijven” klinkt het bij de acteur.

