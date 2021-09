Prins Harry speecht over het coronavaccin: “Families wereldwijd worden overspoeld door foute informatie”

Prins Harry - in een zwarte tuxedo en das - mocht vanuit z'n woning in Los Angeles een prijs uitreiken aan het team achter het AstraZeneca-vaccin. Hij bedankte hen uitvoerig en noemde hen ‘de trots van de Britse natie’. Maar de prins haalde in z'n speech ook stevig uit. Zo vertelde hij: “Tot elke gemeenschap toegang heeft tot het vaccin en betrouwbare informatie over dat vaccin, lopen we allemaal risico. Dat is de boodschap die mijn vrouw en ik gehoord hebben tijdens ontmoetingen met experten, hoofden van de industrie en wereldleiders. Meer dan één derde van de wereldwijde bevolking heeft op dit moment minstens één dosis van het vaccin gekregen", vervolgde de prins. “Dat is meer dan vijf miljard inentingen. Dat klinkt als een enorme prestatie, en op veel vlakken is het dat ook. Maar er is een groot verschil tussen wie wel en niet toegang heeft tot het vaccin. Minder dan twee procent van de mensen in de ontwikkelingslanden heeft ondertussen één dosis van het vaccin gekregen. Veel van hun gezondheidsmedewerkers zijn nog niet eens gevaccineerd. We kunnen niet verder tot die onbalans wordt aangepakt.”