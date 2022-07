Prins Harry over het moment waarop hij besefte dat Meghan Markle z'n “soulmate” is

Harry had het in zijn speech over Afrika. “Sinds mijn eerste bezoek aan Afrika toen ik 13 jaar oud was, heb ik altijd hoop gevonden op het continent", vertelde hij. “Het is mijn levenslijn, ik vond er keer op keer vrede en genezing. Ik heb me er altijd het meest verbonden gevoeld met mijn moeder en ik zocht er troost na haar dood. En het is waar ik besefte dat ik in mijn vrouw mijn soulmate had gevonden", voegde Harry er nog aan toe.