Prins Harry krijgt kritiek nadat hij mensen aanspoort om ontslag te nemen: “Niet iedereen krijgt betaald om niets te doen”

Tijdens een interview naar aanleiding van zijn nieuw job bij de prestigieuze Silicon Valey-startup BetterUp, moedigde prins Harry mensen die ongelukkig zijn met hun job aan om ontslag te nemen. “We staan aan het begin van een revolutie op het gebied van mentale gezondheid”, verklaart Harry zijn advies. Zelf verliet hij twee jaar geleden zijn ‘job’ bij de monarchie, en vertrok hij samen met echtgenote Meghan Markle naar de VS. “Als een job je niet gelukkig maakt, kan ik alleen maar aanraden om ermee op te houden.”

Op sociale media en in de pers krijgt hij veel kritiek voor zijn “hypocriete” en “ondoordachte” opmerkingen. “Sommigen van ons moeten werken om de rekeningen te kunnen betalen, Harry”, legt iemand uit op Twitter. “Zo zit de wereld in elkaar.” Iemand anders vraagt zich dan weer af: “En hoe zit het volgens jou dan met mensen die momenteel in de zorg werken? Of in andere essentiële functies? Moeten die er ook allemaal maar mee ophouden? En wat met mensen die allang blij zijn dat ze een job hebben, omdat ze bijna geen werk vinden? Niet iedereen heeft de luxe om zomaar een job op te geven, ook al doe je ze niet graag.”

Wereldvreemd

Of: “Dus, zodat ik het goed begrijp: multimiljonair prins Harry, die nog nooit in zijn leven een echte job heeft gehad en zich nooit zorgen heeft moeten maken over het betalen van rekeningen, gaat ons nu vertellen dat ontslag nemen voor vreugde zorgt en dat het goed voor ons is? Zo gek kan je het zelf niet verzinnen! Alsjeblieft, laat het stoppen!” En tot slot: “Ik dacht altijd dat jij een prins van het volk was, maar nu blijkt dat je compleet alle voeling met de werkende mens verloren bent.”

Ook de Britse royaltywatcher Dan Wootton spuwt zijn gal. “Een woordje advies, lieve mensen: tenzij Silicon Valley en grote mediabedrijven zoals Netflix en Spotify bereid zijn om miljoenen naar je toe te gooien zonder dat je er iets voor moet doen, geef je job dan niet zomaar op omdat je een slechte dag hebt! Harry krijgt letterlijk betaald om niets te doen. Hij is een posterjongen voor BetterUp. En ook voor Netflix en Spotify heeft hij al maanden niets meer gedaan. Denk er eerst maar even goed over na voor je ontslag neemt, want hij weet niet hoe het is om een arme sterveling zoals wij te zijn. We zijn niet allemaal verwende, wereldvreemde prinsen.”

