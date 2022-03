Prins Harry komt niet naar de herdenkingsdienst voor prins Philip

Harry woont samen met zijn echtgenote Meghan Markle en hun twee kinderen in de Verenigde Staten. Hij was in juli vorig jaar voor het laatst in het Verenigd Koninkrijk. Toen werd een standbeeld voor zijn moeder, prinses Diana, onthuld. In januari liet Harry weten dat hij “niet kan terugkeren naar Engeland” vanwege de veiligheidsrisico’s. Harry betaalt in Californië zijn eigen beveiliging, maar die kan niet inspringen wanneer de familie in het Verenigd Koninkrijk is. Advocaten van Harry hebben dan ook een brief geschreven aan het ministerie van Binnenlandse Zaken, waarin ze aangeven dat ze een rechtszaak zullen aangaan als de Sussexen niet worden voorzien van voortdurende politiebeveiliging terwijl ze in Groot-Brittannië zijn. Harry wil er wel zelf voor betalen, dat maakten zijn advocaten ook duidelijk.