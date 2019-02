Prins Harry is fan van Idris Elba: “Hij wou mij als dj op zijn trouwfeest” KD

28 februari 2019

07u41

Bron: Ellen 0 Showbizz De Britse prins Harry (34) is klaarblijkelijk fan van Idris Elba (46). De acteur beweert dat de prins hem gevraagd heeft om als dj te komen draaien op de receptie van zijn bruiloft.

“Ik ken Harry via zijn vader, zo heb ik al een paar keer met hem afgesproken”, vertelt Idris in de talkshow van Ellen DeGeneres. “Harry is ook naar een paar feestjes gekomen waar ik dj was. Hij heeft me uiteindelijk ook gevraagd om dj te zijn op zijn bruiloft.” En zo geschiedde, aldus de acteur, want Idris beweert dat hij ook effectief de muziek verzorgde op de receptie. In de afgelopen jaren groeide Idris muzikale carrière steeds meer. Binnenkort mag hij ook draaien op Coachella.