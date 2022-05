Prins Harry en prins Andrew zullen niet op balkon verschijnen tijdens jubileumviering Queen Elizabeth

BV Met bloemen, tranen en in T-shirts van zijn concerten: zo namen de fans afscheid van Arno in z’n ‘tweede living’

Na een intieme plechtigheid voor de familie hebben nu ook de fans afscheid kunnen nemen van Arno, die op 23 april op 72-jarige leeftijd aan kanker overleed. Wie dat wenste, kon de urne van ‘le plus beau’ in de Ancienne Belgique groeten en een boodschap in het rouwregister achterlaten. Honderden muziekliefhebbers deden dat ook. Sereen, soms met bloemen, hier en daar met tranen in de ogen.

