“Prins Andrew wil dat Kevin Spacey het voor hem opneemt in misbruikzaak”

Virginia Giuffre beweert dat prins Andrew haar verschillende keer misbruikt heeft terwijl ze minderjarig was. Ze werd door de veroordeelde zedendelinquent en zakenman Jeffrey Epstein, “uitgeleend” aan de prins, iets wat Andrew formeel ontkent. Een rechter in New York oordeelde dat er geen reden was om het proces niet te laten doorgaan en dus moet Andrew binnenkort in de rechtbank zijn verhaal doen.

Hij hoopt dat hij daarvoor op de steun zal kunnen rekenen van acteur Kevin Spacey, klinkt het in The Sun. De prins wil namelijk wanhopig aantonen dat hij niét bevriend was met Ghislaine Maxwell, de vriendin van Jeffrey Epstein die onlangs schuldig werd bevonden aan het ronselen van minderjarige meisjes. Helaas zijn er onlangs foto’s opgedoken waarop Maxwell en Spacey in Buckingham Palace te zien zijn. De tour zou georganiseerd geweest zijn door Andrew. Die hoopt nu dat Spacey in de rechtbank zal willen vertellen dat de acteur Maxwell had uitgenodigd. “Als Kevin de jury kan overtuigen dat hij de cruciale link was met Ghislaine, in plaats van Andrew, dan zal dat voor wat afstand zorgen tussen haar en de prins. En dat is cruciaal. Andrew gelooft ook dat een getalenteerd acteur en openbaar spreker een zeer overtuigende troef kan zijn.”

Meer dan 20 beschuldigingen

Al lijkt Andrew daarmee te vergeten dat ook Kevin Spacey onder vuur ligt voor misbruik. De acteur werd in 2018 ontslagen uit de populaire reeks ‘House of Cards’ nadat meerdere bronnen getuigden dat hij een jonge mannelijke productieassistent betast zou hebben. Ook tijdens een auditie zou de acteur zijn boekje te buiten zijn gegaan. In totaal traden meer dan 20 mannen naar de voorgrond als slachtoffer van het seksueel wangedrag van Spacey. Zo ook ‘Star Trek’-acteur Antony Rapp, die Spacey ervan beschuldigd hem seksueel aangerand te hebben toen Rapp 14 jaar oud was. “Hij pakte me op zoals een bruidegom doet met de bruid. In het begin kronkelde ik niet weg, want ik had zoiets van: ‘wat gebeurt er?’. Toen ging hij plots boven op me liggen”, stelde Rapp over het incident. Spacey ontkent de aantijgingen en werd tot nu toe voor geen enkele gerechtelijke aanklacht veroordeeld. Zo overleed een van de slachtoffers onverwacht aan kanker, waarna de zaak die hij had aangespannen, geseponeerd werd. In een ander geval liet de beschuldiger zijn zaak tegen de acteur vallen, zonder daarbij een specifieke reden te geven.

