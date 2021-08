“Prins Andrew verstopt zich in z'n huis voor officiële dagvaarding”

RoyaltyVirginia Guiffre (38) diende officieel klacht in tegen de Britse prins Andrew (61). Die moet nu gedagvaard worden, maar sluit zich volgens bronnen op in z'n landgoed zodat hij die dagvaarding niet in ontvangst moet nemen. Dat schrijft The Sun.

Andrew wordt door Virginia Giuffre beschuldigd van verkrachting, die zou hebben plaatsgevonden in 2001 toen ze nog een “bang en kwetsbaar kind” was. Volgens Giuffre werd ze door Jeffrey Epstein uitgeleend aan de prins, die misbruik van haar maakte. Ze wil nu een schadevergoeding van Andrew.

Schuilhouden

Die houdt zich volgens The Sun al 19 dagen lang schuil in z'n privéwoning. Zo wil hij naar verluidt voorkomen dat hij gedagvaard wordt in de rechtszaak rond seksueel misbruik. Bronnen vertellen aan The Sun dat de security van Andrew al “verschillende pogingen" van advocaten om het document aan de prins te overhandigen, tegengehouden hebben. De advocaten zullen blijven proberen om Andrew te dagvaarden, maar volgens bronnen is er weinig kans dat hij het document in ontvangst zal willen nemen. “Hij gaat het echt niet riskeren om z'n hoofd nu naar buiten te steken", klinkt het. “Hij blijft mooi uit het zicht.” Als Andrew weigert om in te gaan op de dagvaarding, riskeert hij een “vonnis bij verstek”.

Quote Al jarenlang is het eerste instinct om als een struisvo­gel de kop in het zand te steken. Ze hopen dan dat de situatie wel zal overwaaien wanneer ze niets zeggen.

Dat prins Andrew ook weigert om te reageren op de aanklacht, doet z'n zaak geen goed, klinkt het verder. “De hertog heeft in het verleden zijn onschuld al uitgeroepen”, vertelt een bron. “Dat hij dat nu niet opnieuw doet, lijkt een grote fout. Door niets te zeggen kan iemand anders gewoon ongestraft zijn kant van het verhaal geven." Al is niets zeggen een strategie die wel vaker door het Britse koningshuis wordt toegepast, klinkt het. “Al jarenlang is het eerste instinct om als een struisvogel de kop in het zand te steken. Ze hopen dan dat de situatie wel zal overwaaien wanneer ze niets zeggen."

Desastreus interview

Waarschijnlijk heeft de stilte van Andrew ermee te maken dat een vorige poging om de situatie recht te zetten, in z'n gezicht is ontploft. In een gesprek met de BBC vertelde de prins toen dat hij geen seks gehad kon hebben met mevrouw Roberts, omdat hij op die bewuste avond met dochter Beatrice in een pizzarestaurant was. Ook zei hij dat hij een medische aandoening had waardoor hij niet kon zweten, aangezien Roberts beweerde dat hij tijdens hun ontmoeting erg zweterig was. Op de koop toe vertelde Andrew dat hij geen spijt had van z'n vriendschap met Epstein, omdat hij heel wat kansen van de man had gekregen. De publieke opinie keerde zich na dat interview helemaal tegen hem, waarna hij zijn openbare taken moest neerleggen.

Wat met die militaire titel?

Ondanks alles blijft koningin Elizabeth haar zoon volop steunen. Zo zou ze niet willen dat hij zijn titel als kolonel in de Grenadier Guards moet afgeven. Nochtans klinkt er vanuit het leger zelf gemor. “Voor de korte tijd dat hij de functie bekleedde, was hij een goede kolonel. Maar binnen het regiment vinden we dat het niet gepast is om hem te behouden”, vertelt een militaire bron aan The Sunday Times. “En daarbij: je kunt geen kolonel hebben die geen publieke taken kan uitvoeren.” Alle defensiechefs zouden het er dus over eens zijn “dat prins Andrew moet vertrekken." Maar of dat effectief zal gebeuren, is nog maar de vraag.

