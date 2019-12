Prins Andrew nu ook beschuldigd van financiële belangenvermenging DBJ

01 december 2019

12u18

Bron: ANP 1 royalty De door schandalen uit het openbare leven verdwenen Britse prins Andrew (59) heeft volgens The Daily Mail nog veel meer problemen dan tot dusver bekend. De krant is zondag met de stelling gekomen dat de prins “in verbijsterende belangenverstrengeling” zijn eigen belang en die van een bevriende zakenmagnaat diende terwijl hij eigenlijk op pad was als handelsgezant voor zijn land.

In ‘The Prince Andrew Papers’ stelt de ‘Mail’ dat de prins niet alleen financier en bankier David Rowland (74) en diens Luxemburgse bank van dienst was, maar bovendien in een Caribisch belastingparadijs in zaken is gegaan met Rowland. Verdere details zijn nog niet bekend.

De prins ligt al jaren onder vuur door zijn langdurige vriendschap met de inmiddels overleden miljardair Jeffrey Epstein (1953-2019). Die werd eerder in Florida tot een gevangenisstraf veroordeeld wegens seksueel misbruik van minderjarige meisjes. Hij werd afgelopen zomer opnieuw door justitie vervolgd, ditmaal in New York wegens zwaardere aanklachten over een pedofiel seksnetwerk dat hij zou runnen.