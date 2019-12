Prins Andrew nu ook beschuldigd van financiële belangenvermenging, prins Charles eist crisisoverleg DBJ

01 december 2019

15u30

Bron: ANP 2 royalty Prins Andrewis volgens The Daily Mail betrokken bij een zaak van “verbijsterende belangenverstrengeling”. Tijdens een buitenlandse trip zou - in zijn hoedanigheid als handelsgezant - zijn eigen belang en dat van een bevriende zakenmagnaat behartigd hebben. Volgens Prins Charles is de maat vol, hij eist een crisisoverleg met zijn jongere broer.

In ‘The Prince Andrew Papers’ stelt de ‘Mail’ dat de prins niet alleen financier en bankier David Rowland (74) en diens Luxemburgse bank van dienst was, maar bovendien in een Caribisch belastingparadijs in zaken is gegaan met Rowland.

Buckingham Palace stelt in een reactie tegenover de Britse nieuwssite I-news dat “het werk van de hertog van York in dienst heeft gestaan van Britse belangen overzee en niet van belangen van individuen”. De Daily Mail komt in een voorbeeld over Bahrein met een heel ander verhaal. De krant baseert zich naar eigen zeggen op uitgelekte e-mails van betrokkenen. Zo zou de prins bij de opening in 2009 van een groots opgezette technische universiteit in Djedda (Saudi-Arabië) succesvol hebben gelobbyd voor de vestiging in Bahrein van een bankfiliaal van de exclusieve Luxemburgse Banque Haviland van David en diens zoon Jonathan Rowland.

Charles wil crisisoverleg

Voor prins Charles is het de druppel die de emmer deed overlopen. De prins van Wales wil zo snel mogelijk met de geplaagde prins Andrew om de tafel voor crisisoverleg rondom zijn jongere broer. Dat meldt The Sunday Mirror op basis van bronnen. Charles wil dat Andrew open kaart speelt en hem alles vertelt over zijn banden met de inmiddels overleden miljardair Jeffrey Epstein.

De prins van Wales zit momenteel op het landgoed Sandringham in Norfolk. Naar verwachting wordt Andrew daar ook naartoe geroepen zodat ze gezamenlijk kunnen besluiten hoe ze nu verder gaan.

Epstein

Prins Andrew ligt al jaren onder vuur door zijn langdurige vriendschap met de inmiddels overleden miljardair Jeffrey Epstein (1953-2019). Die werd eerder in Florida tot een gevangenisstraf veroordeeld wegens seksueel misbruik van minderjarige meisjes. Hij werd afgelopen zomer opnieuw door justitie vervolgd, ditmaal in New York wegens zwaardere aanklachten over een pedofiel seksnetwerk dat hij zou runnen