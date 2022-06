Prins Andrew in financiële problemen: beslaglegging op chalet

Royalty Koningin Mathilde en 'onopletten­de' koning Filip zorgen voor hilariteit in Congo

Koning Filip (62) en koningin Mathilde (49) verblijven momenteel in Congo, waar ze hun eerste officiële bezoek als vorstenpaar afwerken. Donderdag brachten ze onder meer een bezoek aan lokale markt en gingen ze langs bij de Academie van Schone Kunsten. Om de dag af te sluiten trokken ze naar de oevers van de Kongorivier voor een fotomoment, en daar zorgde het koppel voor grappige taferelen: koning Filip was klaarblijkelijk even vergeten dat er moest geposeerd worden, want hij liet zijn aandacht afdwalen en keek de andere kant op. Waarna de koningin hem nog snel even influisterde dat de fotografen paraat stonden, een moment dat meteen voor heel wat amusement zorgde.

9 juni